華やかな交友関係に恵まれる週。仕事も他者の口利きが縁で活躍の場が広がります。お誘いなど億劫がらずマメに顔を出しましょう。金運は浪費傾向が強まりがち。少し時間を置いてから購入すると○。恋愛はソフトなムードの人と意気投合しそう。ただ自分から動くことが鉄則。