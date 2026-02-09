今週も波乱な運気。無自覚な言動で敵を作りそう。仕事も二転三転し落ち着かない気配が。下手に期待せず淡々とこなすことが開運アクション。美容運は○。特に爪と髪のメンテナンスに励むと運気アップに。恋愛は、第三者のアドバイスに従い動くと運命を引き寄せられそう。