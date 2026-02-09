今週はアクセル全開な行動はタブー。仕事も周囲と歩調を合わせ慎重に動きましょう。また、美容は過激なダイエットでリバウンドに苦しむ恐れが。ヨガなど運動系は◎。金運は勝負運が好調。宝くじなど購入してみては？恋愛は、本能の赴くまま突進すると痛い目に遭いそう。