目標に向かい始動できる週。仕事も去年からプランを練っていた案件が動きそう。発想力に優れ、刺激的な時間を過ごせる暗示も。また、金運は将来への投資にツキあり。リッチなバカンスも開運に。恋愛は目移りして運命を逃しがち。ビジュアルがタイプの人を本命にすると○。