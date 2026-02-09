ストレスから解放される週。クヨクヨせず過ごすと更に運気が上昇します。仕事はフレッシュなアイディアが湧き上がる暗示。またクリエイティブな分野でチャンスを掴めそう。金運は倹約モードで頑張るとサプライズが期待できます。恋愛は趣味のサークルやイベントが狙い目。