インフラ整備が先じゃ…の声も警察庁の公式SNSアカウントが、2026年4月から導入される「自動車の青切符」について紹介する投稿を行いました。これは自動車での「反則行為」に対し罰則金が設けられるというものですが、この新ルールについてはさまざまな意見がSNSでは寄せられています。どういったものなのでしょうか。【写真】優秀すぎ…これが「日本一快適な新タイプ自転車レーン」驚愕の全貌ですこのたび反則行為として認め