£Ê£Ò±§ÅÔµÜÀþ¤Î¸Å²Ï¡ÝÌîÌÚ±Ø´Ö¤Î²ÍÀþ¤¬ÃÇÀþ¤·¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢Æ±Àþ¤ÎÅìµþ¡Ý¾®»³±Ø´Ö¤Ï£¹Æü»ÏÈ¯¤«¤é¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡££Ê£ÒÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éüµìºî¶È¤ËÂçÉý¤Ê»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¸áÁ°Ãæ¤Ï±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£