ガールズグループBilllie（ビリー）の日本人メンバー・ツキが、大胆なショットを披露した。ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。【写真】そんな見せて大丈夫？ツキの“胸元開き”衣装公開された写真には、ホルターネックのミニワンピースにカーディガンとブーツを着用したツキの姿が収められている。ミニスカートで下から撮影した大胆なアングルと、抜群のビジュアルが視線を奪う。この投稿