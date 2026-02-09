オールハーツ･カンパニーは、2026年2月10日から新商品『にゃんともおいしいくろねこテリーヌ ショコラ』(税込248円)を全国のファミリーマート限定で発売する。オールハーツ･カンパニーが展開する“ねこ”をモチーフとしたフードブランド「ねこねこ」の“にゃんともおいしい”シリーズから発売するもの。パッケージには、猫専門イラストレーターCoony(クーニー)氏が描いた、ふわふわのくろねこをデザインした。【パッケージの画像は