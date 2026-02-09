友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身のまわりで起こったことに悩んだことはありませんか？ 今回、Ray WEB編集部は友だちの浮気について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前回から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は同じバイト仲間のサキと仲がいいです。ある日主人公が街に買い物へ出かけると、彼女持ちの店長とサキが腕を組んで歩いているところを目撃してしまいます。このあと主人公は浮気相手疑惑が浮上した