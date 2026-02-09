ルイ·ヴィトンから、メゾンを象徴するモノグラム·アンプラント レザーを、今シーズンならではの愛らしいコンフェッティピンクで仕上げた新作ウィメンズウォレットとカードケースが登場しました。上質なレザーにフェミニンな色合いを重ねたデザインは、日常に華やぎを添えてくれる存在。洗練された佇まいと実用性を兼ね備えたラインナップは、長く愛用したくなる魅力に満ちています♡