女優の本田翼（33）が9日までに自身のインスタグラムを更新。世界的アーティストのイベントに参加したことを報告した。「misamo 1st Listening Party『PLAY』」と書きだした本田。「misamoさんのjapan 1st album 『PLAY』の世界観が堪能できるすてきなパーティーに招待して頂きました」と伝えた。「もちろんこの方と @harisenbon_haruna」「春菜ちゃんとずっとわちゃわちゃしてたのでその動画はおいおいあげます」として「ハ