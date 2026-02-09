◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ビッグエア予選(大会3日目/現地8日)スノーボード女子ビッグエアの予選が行われ、日本勢は4人全員が決勝進出。3大会連続出場の岩渕麗楽選手は7位で決勝進出を決めました。「1本目は緊張が滑りに出てしまった」と得点を伸ばせず。それでも3本目には84.50をマークするなど、全体7位で予選突破。「3本目はだいぶ緊張がありつつでしたけれど、しっかり決めることができてよか