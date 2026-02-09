◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック アイスホッケー女子(大会3日目/現地8日)アイスホッケー女子は3日目が終了し、各グループ1試合が行われました。日本が所属するB組はスウェーデンとフランスが対戦し4-0でスウェーデンが勝利。この結果スウェーデンが3連勝で勝ち点9の首位、フランスが3連敗となりました。5チーム中上位3チームが準々決勝に進めるB組は勝ち点9のスウェーデンが準々決勝進出決定、フランスもまだわずかに可