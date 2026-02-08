グラビアアイドル、コスプレイヤー、女優など幅広く活躍する桃月なしこが、2nd写真集（講談社）を4月22日に発売することが決定。その先行カットも解禁された。 今回の舞台は、初上陸となるスペインのカタルーニャ州。歴史を刻む石畳の街並みや地中海の眩いビーチ、そして静かな時間の流れる田舎のホテル。20代最後のスペインロケと、30歳を迎えた直後の東京。過去最大限に美しく露わな姿で、かつて“未完”だった彼女がログインし