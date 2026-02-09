◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第3日フィギュアスケート団体（2026年2月8日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケート団体の最終日が8日（日本時間9日）に行われ、日本は2大会連続の銀メダルを獲得した。米国が連覇を達成した。“トップバッター”のペアのフリーには「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が登場。ショートプログラム（SP）に続き、素晴らしい演技で会場を沸かせた。冒頭