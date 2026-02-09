タレント・杉浦太陽（44）の妻でタレントの辻希美（38）が8日、自身のインスタグラムを更新。次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生から半年を迎えたことを報告し、夢空ちゃんの“ハーフバースデー記念ショット”を公開した。【写真】辻希美の次女・夢空ちゃんの“ハーフバースデー”記念フォト辻は昨年8月8日に夢空ちゃんを出産。8月9日のインスタで報告し、「家族みんなに囲まれての出産をすることができ、最高に幸せなお産で