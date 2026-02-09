◆明治安田J1百年構想リーグ第1節福岡1―1（PK6−5）岡山（8日、福岡・ベスト電器スタジアム）アビスパ福岡がPK戦を制して開幕白星を手にした。福岡が先攻、岡山が後攻で行われ、1人目はともに失敗。2〜6人目まではともに成功し、7人目で岡山が失敗して決着がついた。PK戦はYBCルヴァン・カップや天皇杯で行うが、Jリーグ戦ではシーズン以降に伴う特別大会となった今回、28年ぶりに導入された。J1百年構想リーグ開幕節は