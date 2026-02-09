【ワシントン共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪に参加した米国人選手が、米国代表としての出場に「複雑な思い」を抱えていると胸中を吐露した。トランプ政権下で差別や憎悪が広がる現状を念頭に置いた発言。理解を示す声が広がった一方、トランプ大統領や与党共和党議員らから批判が噴出し、米国の分断が改めて浮き彫りになった。フリースタイルスキー男子のハンター・ヘス選手は6日、記者団に「星条旗を身につけることは、米