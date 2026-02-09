若手バレエダンサーの登竜門として知られるスイスの「ローザンヌ国際バレエコンクール」で、15歳の佐居勇星さんが5位に入賞しました。スイスで7日、「ローザンヌ国際バレエコンクール」の最終選考が行われ、アメリカ在住で15歳の佐居勇星さんが5位に入賞しました。「ローザンヌ国際バレエコンクール」は、15歳から18歳までが対象で、若手の登竜門として知られています。佐居さんを含む上位14人の入賞者には、世界各地の名門バレエ