ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が8日（日本時間9日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設に入り、早速、守備練習と打撃練習を行った。前日にアリゾナに到着したばかりだが、疲れも見せず午前8時過ぎにキャンプ施設に入り施設内見学などを終えると、グラウンドで傘下2Aの西田陸浮とキャッチボールを行い、三塁守備でノックを受け、その後は室内打撃ケージで「置きティー」、トス打撃、マシン打撃と50分間、みっち