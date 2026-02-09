EVやソフト開発が次の焦点 「『いいクルマをつくって、しっかり届けていこう』。その一心で行動を積み重ねてきたと思う」 2026年頭、トヨタ自動車社長の佐藤恒治氏は一昨年の認証不正問題から改善を図り、品質改善と台数増加を実現できたことを踏まえてこう語った。 トヨタ自動車グループ（ダイハツ、日野自動車を含む）の世界販売台数は25年1―11月の累計で約1032万台で、前年同期比4.8％の増加だった