男子個人ノーマルヒルの公式練習に臨む二階堂蓮＝プレダッツォ（共同）【プレダッツォ共同】ノルディックスキー・ジャンプ男子の二階堂蓮（日本ビール）が8日、初戦の個人ノーマルヒルを翌日に控えて公式練習し、2回目に102.5メートルの好飛躍で弾みをつけた。今季W杯初勝利を挙げた新星は「（調子は）いい感じ。本当にわくわくしている」と声を弾ませた。ジャンプ会場で行われた6日の開会式では先頭を切って入場し、国旗を背