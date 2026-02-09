ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュア団体で日本が銀メダルを獲得した。開始時点で1位アメリカが44ポイント、続く2位日本が39ポイントで迎えた最終日。まずペアフリーで世界王者、三浦璃来選手、木原龍一選手の「りくりゅう」ペアが会心の演技を披露。自己ベストを更新する世界歴代3位の高得点155.55をマークする1位となり、アメリカに2ポイント差に迫る。得点を見た三浦璃来選手があまりの驚きに足を滑らせ倒れてしまうハ