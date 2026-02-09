今回は、おとなしい妻が夫に対して本気を出した結果についてのエピソードを紹介します。「家事は女の仕事だろ？」と偉そうに言う夫に…「仕事で知り合った男性と付き合い、プロポーズされて結婚。ここまではよかったのですが、結婚して早々に夫はこれまで猫をかぶっていたことが判明しました。というのも、結婚するまではすごく優しかった夫ですが、結婚して同居のため引っ越した直後、『さっさと家を片づけろよ、俺は疲れてるんだ