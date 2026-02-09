デイヴ・バウティスタ、ジェイソン・モモアという2大人気スターがダブル主演する映画『レッキング・クルー』が、Prime Videoからリリースされた。その題名となった「レッキング・クルー」とは、“解体作業員”を意味する言葉だ。大柄な2人の男が、ハワイを舞台に悪を“解体”するアクション映画である。 参考：ジェイソン・モモア、日本で食べ歩きする番組を自ら売り込み「モモアさんインジャパン」