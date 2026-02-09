長野・佐久長聖の女子高生10人組「7限目のフルール」（ナナフル）の高柳咲彩が、初のベストアルバム『僕らが描いた物語』のリリースを受け、スポニチ東京本社でインタビューに応じた。卒業を間近に控えた今、自ら「ご褒美のような一枚」と語ったその作品には、これまでの歩みや仲間との思い出、そして未来へと続くメッセージが詰まっている。（「推し面」取材班）「このベストアルバムは、私の中でずっと夢だったんです」形