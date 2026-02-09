ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëÃËÀ­Æ±»Î¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó2¤¬¡¢1·î13Æü¤è¤êNetflix¤Ë¤ÆÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£ÀèÆü¡¢ÂçÃÄ±ß¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢10ÏÃ¤«¤éºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ë¤Ð¤ì¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¯2¿Í¡¢¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ëÃç´Ö¡½¡½¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É2¡ÙBoys¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤ò¤Î¤¾¤­¸«¢£¥Ü¥ß¤È¤ÎÎø°¦¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤­¹ç¤Ã¤¿¥Õ¡¼¥¦¥§¥¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É10¤Ë¤Æ¡¢¿ôÆü¤Ö¤ê¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¥Õ