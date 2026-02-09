トレンドのレイヤードコーデ。ロンTやシャツを合わせるのもいいけれど、まわりと差をつけたい人におすすめしたいのは、【GU（ジーユー）】の「ブラウス & チュニック」です。着映え力の高いブラウスやチュニックを投入することで、おしゃれ度がさらに高まりそうな予感……！ デニムパンツに合わせたり、セットアップコーデに合わせたり。スタッフさんによる着こなしテクニックも参考にしてみて