フィギュアスケート団体戦ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が8日（日本時間9日）に行われ、日本は2大会連続で銀メダルを獲得した。ペアのフリーで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が自己ベストの155.55点をマークして1位だった。キス・アンド・クライではある可愛い珍事が起き、NHK放送席が粋なジョークを飛ばした。世界歴代3位となる得点が表示されると、場内は騒然。三浦は驚きのあまりキス・アンド・