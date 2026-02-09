これは、筆者自身の体験です。子どもが4歳の頃、家庭内では小さなルールを決めていました。しかし、義実家に行くとそのルールが守られず、その皺寄せはいつも私……。戸惑いながらも、家族との距離や向き合い方を考えるきっかけになった出来事です。 我が家のゆるいルール それからは、義母も家庭のルールを尊重してくれるようになり、子どもも場面ごとに切り替えられるようになりました。すべ