8日夜、愛知県岩倉市の集合住宅の一室で火事があり、男性1人が死亡しました。 警察によりますと、8日午後6時20分ごろ、岩倉市大市場町にある3階建ての集合住宅で、近くに住む女性の住民から「煙とにおいがする」と消防に119番通報がありました。 消防車両7台が出動し、午後7時ごろに火は消し止められましたが、集合住宅の1階の部屋の一部が焼けました。 また、火元の部屋から男性1人が心肺停止の状態で見つかり、その