◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート団体（８日、ミラノ・アイススケートアリーナ）団体で日本は２大会連続の銀メダルを獲得した。最終種目の男子フリーで五輪初出場の佐藤駿（エームサービス・明大）がノーミスの演技で自己ベストの１９４・８６点をマークし２位。日本は合計６９点とし、２連覇を果たした米国に１点差と健闘した。日本は最終日のフリーでペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、女子の坂本