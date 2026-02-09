大宮アルディージャは2025年にRB傘下に入ったレッドブル（RB）といえば、ワールドワイドで様々なスポーツを活用した活動を手掛ける企業だ。サッカー界に本格的に参入したのは2005年。日本でも大宮アルディージャが、RB大宮アルディージャとして傘下に入ったことで、注目を集めている。敵陣から矢継ぎ早にボールを奪いに行き、ダイナミックにゴールを狙うのが特徴なRBスタイルのサッカーには爽快感がある。インテンシティが極め