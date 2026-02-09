地元メディア「Sporza」が指揮官のコメントを伝えたベルギー1部シント=トロイデンを率いるワウター・ヴランケンがDF谷口彰悟を「ベルギー最高のセンターバック」と称賛した。シント=トロイデンは現地時間2月6日にジュピラー・プロ・リーグ第24節でウェステルローと対戦。MF山本理仁の2ゴールやFW後藤啓介のゴールなどで4-0の勝利を収めた。今季15勝目を挙げ、1試合消化の少ない首位ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズと1ポイ