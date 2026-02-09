小倉幸成は開幕戦でフル出場J1・ファジアーノ岡山に加入が内定している法政大所属のU-23日本代表MF小倉幸成が2月8日、明治安田J1百年構想リーグWESTの開幕節、アビスパ福岡戦でいきなりアシストを記録した。前半44分、左コーナーキック（CK）のキッカーを務めた小倉は、右足の巻いたキックでファーサイドへピンポイントのボールを送る。フリーになったMF松本昌也が頭で合わせて、先制ゴールを記録した。小倉は鹿島の下部組織