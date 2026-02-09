7日に慶尚北道慶州市文武大王面（キョンサンブクド・キョンジュシ・ムンムデワンミョン）で発生した山火事が、強い風に乗って燃え広がり、消防当局が8日に国家消防動員令を発令するなど消火に困難を強いられた。山林当局が消火ヘリ数十台を動員して消火活動を行った結果、山火事発生から20時間20分後の8日午後6時にようやく主火の鎮火が完了した。しかし、主火鎮火から約2時間後の同日午後7時56分ごろ、文武大王面安洞（アンドン）