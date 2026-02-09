JR東海は、ICカード「TOICA」の利用エリアを2027年春に拡大する。新たにTOICA利用エリアとなるのは、三重県内の紀勢本線下庄、一身田、津、阿漕、高茶屋、六軒、松坂、徳和、多気駅、参宮線外城田、田丸、宮川、山田上口、伊勢市、五十鈴ヶ丘、二見浦、松下、鳥羽の各駅と伊勢鉄道鈴鹿駅。特急「南紀」にてチケットレスサービスを開始する。特急「南紀」の主要区間の普通車指定席を対象に、スマートフォンで予約して切符を受け取る