2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感結局、リーダーは何を変えればいいのか？』がついに刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容を、抜粋・再構成して特別公開する。いきなり100点を目指すのではなく「ほんとにうまくいんでしょうね？」と迫ってくる人にたまに出くわしますが、それが約束できたら苦労はありません。うまくいったり、いかなかったりは当然組織につきも