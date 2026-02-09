おと週スタッフが何度も行ってきた寿司特集。毎回、納得のいくお店を紹介してきましたが、中でもここ！となるとどこなのか……変わらずの美味、雰囲気、安心価格で楽しませてくれる。さらに言えば、掲載後にスタッフが何度も足を運ぶようになった店をご紹介！本店から受け継ぐ江戸前の伝統と技を気軽な風情で味わう『すきやばし次郎日本橋店』＠日本橋寝具や和装小物が並ぶ売り場を抜けると藍色に白で染め抜かれた“鮨”の文字。