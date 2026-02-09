フィギュア団体で日本は銀メダルを獲得した(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦が現地時間2月8日に行われ、日本は男子フリーで佐藤駿が完ぺきな演技を見せ、ガッツポーズ。194.86点で自己ベストを叩き出した。日本は68点で1ポイント差で惜しくも米国に敗れたが、堂々の銀メダルだった。【写真】五輪マークを模したサングラス姿で喜びを露わにする坂本花織を見る米国は男子フリーでイリア・マリニ