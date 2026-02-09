きょうは日本付近の冬型の気圧配置が西から急速に緩み、東〜西日本付近は高気圧に覆われていく見込みです。このため日本海側の雪はだんだんと弱まり、天気が回復していくでしょう。太平洋側はおおむね日ざしが届き、空気が乾燥しそうです。いっぽうで南西諸島は雲が広がりやすく、ぐずついた天気となるでしょう。最高気温は多くの地点できのうより高くなりますが、これでも平年並みか平年以下の寒さで、空気が冷たく感じられそうで