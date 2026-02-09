ロッテの「サブローのカーテン」がひかれた。気温2度、風速6メートルの極寒の中、室内練習場で約90分間、今キャンプ初となる非公開練習で、チームプレーを確認。サブロー監督は内容について「言えるわけないやろ。秘密。今までそれ言った人おる？そんな人おらんやろ」と冗談めかしながら、手応えの笑顔だった。