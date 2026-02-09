今回の衆院選、高市総理の自民党が歴史的大勝となりました。日本テレビ政治部の井上幸昌部長が解説します。■一つの政党だけで「3分の2」超──自民党が歴史的大勝となりました。あらためて今回の結果をどう思われますか。有権者は高市総理に「かつてない強大な力」を与えたことになります。一つの政党だけで3分の2の議席を確保するのは初めてのことです。参院選で否決された法案を、自民党だけで再可決もできます。何が起きるかと