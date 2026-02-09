今日の異常気象は、近い将来の気候が暴れ出す予兆ではないか--過去の膨大なデータや研究成果からそのような仮説を経て、大規模で広範な調査を始めた学者のグループがある。プロジェクトに集まった7名の研究リーダー各自の武器とターゲットに迫る。本記事では、〈マヤ文明の都市が消えたのは干魃か、戦争か、それとも…科学の力で「歴史の解像度」を上げると何が見えるのか？〉に引き続き、異常気象の正体「テレコネクション」の仕