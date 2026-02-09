収入が年金だけで生活が苦しく、都営住宅への入居を検討する人もいるでしょう。しかし、都営住宅には入居資格が設けられているため「年金受給者も入居できるの？」と不安になることがあるかもしれません。 本記事では、都営住宅の所得制限と年金収入の計算方法についてご紹介します。60歳以上の人が申し込む際に利用できる優遇抽せん枠や、申し込みに必要な収入証明についても解説しています。 年金受給者の所得制限