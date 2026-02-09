フル回転の活躍だ。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体（ミラノ・アイススケートアリーナ）が８日（日本時間９日）に行われ、女子フリーは日本のエース・坂本花織（シスメックス）が１４８・６２点で１位。ショートプログラム（ＳＰ）に続いて１０点を獲得し、２大会連続の銀メダル獲得に貢献した。冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を軽やかに着氷させると、３回転フリップも成功。後半の連続ジャンプで