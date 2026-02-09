安倍晋三元首相を銃撃・殺害した罪に問われている山上徹也被告は、奈良地裁で行われた第一審で無期懲役を言い渡され、2月4日に弁護側は控訴している。逮捕後の山上被告はメディアをシャットダウンしてきたが、今年1月21日、事件統一教会の問題を追及し続けてきたジャーナリスト・鈴木エイト氏の接見に応じた。なぜ彼は口を開いたのか、そこで語られた言葉とはーー。面会室で山上被告と向き合って大阪拘置所の面会案内掲示板に私が