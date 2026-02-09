2024年元日に発生した「令和6年能登半島地震」。いまだ深く爪痕を残すこの地震は、陸上の断層だけでなく、海底下に存在する断層も震源とする地震でした。日本海側で起こる地震は、どのようなメカニズムで引き起こされるのか？能登半島地震の直後の緊急調査の実施にも奔走した海洋研究開発機構（JAMSTEC）の海域地震火山部門 地震発生帯研究センター センター長の藤江剛さんにお話をうかがいました。じつは、日本海側で起こる地震