突然ですが、「SF」の正式名称知っていますか？意外と知らない…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「サイエンスフィクション（Science Fiction）」でした！SFとは「サイエンスフィクション（Science Fiction）」の略です。科学的な知識や技術を土台にしながら、未来の社会、宇宙、人工知能、時間旅行などを題材として描かれる物語のジャンルを指します。日本語では「空想科学小説」や「科学幻想作品」などと訳されること